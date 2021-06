Tite segue com testes no duelo diante da Colômbia pela Copa América

Única equipe 100% no torneio, a seleção brasileira encara nesta quarta-feira (23), às 21h, a Colômbia, no estádio Nilton Santos, pela 4ª rodada da Copa América. Com sete gols marcados nas duas primeiras partidas, a equipe do técnico Tite também comemora o bom desempenho da defesa, que ainda não foi vazada no torneio -