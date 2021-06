Inter anuncia renovação com Patrick até junho de 2023

Um dos jogadores mais antigos do atual elenco colorado, o meio-campista Patrick teve seu contrato renovado com o Inter até junho de 2023. A renovação com o jogador já vinha sendo especulada nos bastidores do clube e foi anunciada nesta sexta-feira (18).

Aos 28 anos, o camisa 88 chegou ao Inter em 2018, vindo do Sport Recife. Desde então, ele atuou em 167 partidas e marcou 23 gols com a camisa colorada. Na temporada passada, o jogador foi um dos destaques na arrancada do clube pelo Campeonato Brasileiro que resultou no vice-campeonato nacional.

“Sei da responsabilidade de vestir a camisa colorada. Fico muito feliz por poder permanecer no Inter. Seguirei defendendo com muita honra e disposição as cores do clube e tenho a certeza que buscaremos grandes feitos juntos”, declarou o jogador à comunicação do clube.