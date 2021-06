Pia chama Marta, mas deixa Cristiane de fora da seleção olímpica

A técnica Pia Sundhage convocou nesta sexta-feira (18) 18 jogadoras e mais quatro suplentes para a disputa da Olimpíada de Tóquio. O Brasil está no Grupo F, com China (jogo da estreia, no dia 21 de julho), Zambia e Holanda. Se classificam para as quartas de final os dois primeiros colocados de cada uma das três chaves e mais os dois melhores terceiros lugares.

Marta e a experiente Formiga, que vai à sua sétima Olimpíada, estão na lista. A atacante Cristiane, que disputou as últimas Olimpíadas com o Brasil, não foi chamada.

Se passar em primeiro, o Brasil vai enfrentar o terceiro lugar dos grupos F ou G (Suécia, Estados Unidos, Austrália ou Nova Zelândia). Se passar em segundo, encara o segundo lugar do Grupo E (Japão, Canada, Grã-Bretanha ou Chile).

A final está prevista para o dia 6 de agosto, no estádio Olímpico, em Tóquio. A seleção viaja no próximo dia 25 para os Estados Unidos para iniciar a preparação em Portland. No dia 15 de julho viaja ao Japão.

Confira lista da seleção feminina para Tóquio:

Goleiras

- Barbara (Avaí) e Letícia Isidoro (Benfica);

Defensoras

- Tamires (Corinthians), Rafaela (Palmeiras), Erika (Corinthians), Bruna Benitez (Internacional), Poliana (Corinthians) e Jucinara (Levante);

Meias

- Marta (Orlando Pride), Debinha (North Carolina), Adriana (Corinthians), Formiga (São Paulo), Andressinha (Corinthians), Julia (Palmeiras) e Duda (São Paulo);

Atacantes

- Ludmila (Atlético de Madrid), Beatriz (Palmeiras) e Jeise (Madri);

Suplentes

- Aline (Tenerife), Letícia Santos (Frankfurt), Giovana Costa (Barcelona), Andressa Alves (Roma).