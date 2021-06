Em busca da primeira vitória em casa, Inter recebe o Ceará

vitória sobre o Bahia derrota em casa para o Atlético-MG Inter e Ceará se enfrentam neste domingo (20), às 16h, no Beira-Rio, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto vive uma indefinição quanto ao seu futuro treinador, o Colorado deve ser comandado pelo interino Osmar Loss, que já esteve na casamata durante ae na, na última quarta-feira (16).

Com 4 pontos somados, o Inter ocupa a 13ª posição do campeonato, após quatro rodadas disputadas. Em situação parecida, o Ceará aparece na 12ª posição com os mesmos 4 pontos. O Vozão não vence a três jogos no Brasileirão - a única vitória foi sobre o Grêmio, na 1ª rodada.

Para domingo, o principal desfalque colorado será Taison, que sofreu uma lesão muscular na coxa direta durante a derrota para o Galo e desfalcará o time por pelo menos um mês. É provável que o meia Maurício ocupe a vaga do jogador no time titular.

Além do camisa 10, Marcelo Lomba e Renzo Saravia, cumprindo período de isolamento por terem testado positivo para Covid-19, Paolo Guerrero, em recuperação física após voltar da seleção peruana, e Carlos Palacios, atuando na seleção chilena, estão fora. O zagueiro Lucas Ribeiro, suspenso contra o Galo, deve voltar ao time titular ao lado de Victor Cuesta.

Um provável Inter para domingo tem: Daniel; Heitor, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Moisés; Johnny, Edenilson, Maurício e Patrick; Yuri Alberto e Thiago Galhardo.

Pelo lado cearense, o técnico Guto Ferreira deve escalar um time parecido com o que entrou em campo na derrota para o Bahia, na quinta-feira. Nesta semana foi confirmado um surto de Covid-19 no clube e sete jogadores testaram positivo. O goleiro Richard, os zagueiros Alan Uchoa e Luiz Otávio, o volante e os atacantes Rick, Cléber e Jael devem ficar de fora do confronto.

Diante disso, um provável time titular do Ceará tem: Vinícius Almeida; Gabriel Dias, Messias, Klaus e Bruno Pacheco; Oliveira, Fernando Sobral e Jorginho (Vina); Lima, Mendoza e Saulo Mineiro.

O Inter ainda não venceu em casa pelo Campeonato Brasileiro e a partida diante do Vozão é a chance do clube de reencontrar o caminho das vitórias. O confronto pode ser o último do clube sob o comando de Osmar Loss, tendo em vista que um novo treinador deve ser anunciado nos próximos dias. A última derrota para o Ceará no Beira-Rio foi em 2017, quando os dois times disputavam a Série B. Desde então, o Inter vem de três vitórias seguidas jogando em seus domínios.