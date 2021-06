Brenno e Matheus Henrique são convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio

Olimpíadas de Tóquio, Grêmio Dos três jogadores da dupla Grenal que faziam parte da pré-lista de 50 convocados para asdois foram confirmados pelo técnico André Jardine: o goleiro Brenno e o meia Matheus Henrique, ambos doJá o atacante Yuri Alberto acabou ficando de fora da disputa da segunda medalha de ouro da seleção olímpica.

Com as convocações, os atletas desfalcaram o Tricolor nas partidas que coincidirem com o calendário olímpico, uma vez que não há paralisação dos campeonatos em disputa, assim como ocorre com a Copa América. Além do Brasileirão, o Grêmio segue vivo na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil.

Brenno e Matheus Henrique já haviam feito parte da delegação que disputou dois amistosos recentemente, na derrota contra Cabo Verde e na vitória contra a Sérvia.

O Brasil estreia contra a Alemanha, rival na disputa do título em 2016, no dia 22 de julho. Depois, pegará a Costa do Marfim, em 25 de julho, e encerra sua participação no dia 28 no grupo D, contra a Arábia Saudita.

Veja a lista completa com os 18 nomes da seleção para os Jogos Olímpicos de Tóquio:

Goleiros

- Santos (Athletico-PR) e Brenno (Grêmio);

Zagueiros

- Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense) e Diego Carlos (Sevilla);

Laterais

- Daniel Alves (São Paulo), Gabriel Menino (Palmeiras) e Guilherme Arana (Atlético-MG);

Meias

- Douglas Luiz (Aston Villa), Bruno Guimarães (Lyon), Gerson (Flamengo), Claudinho (Red Bull Bragantino) e Matheus Henrique (Grêmio);

Atacantes

- Matheus Cunha (Hertha Berlim), Malcom (Zenit), Antony (Ajax), Paulinho (Bayer Leverkusen) e Pedro (Flamengo).