Djokovic vira final de cinco sets contra Tsitsipas e vence Roland Garros pela 2ª vez

Quando Novak Djokovic relembrar a história da sua segunda conquista em Roland Garros, ela estará carregada de emocionantes memórias. Para chegar lá, foi preciso vencer ninguém menos que Rafael Nadal em um jogo épico nas semifinais e virar duas partidas em que perdia por 2 sets a 0. Uma delas na decisão deste domingo (13), diante de Stefanos Tsitsipas.

Após ver o grego de 22 anos abrir vantagem com um jogo muito sólido em sua primeira final de Grand Slam, o sérvio engatou uma reação que só parou no último ponto da quinta parcial, quando fechou a partida em 3 sets a 2 (6/7, 2/6, 6/3, 6/2 e 6/4), após quatro horas e 11 minutos em quadra.

Com o 19º troféu de Slam na carreira, Djokovic encosta no recorde masculino de 20, dividido por Nadal e Roger Federer. Vencedor do Australian Open em fevereiro, ele terá a primeira chance de igualar a marca em Wimbledon, no próximo mês.

O sérvio ainda se tornou o primeiro homem a acumular ao menos dois títulos de cada Slam na era profissional do esporte (iniciada em 1968).

Roland Garros sempre foi o evento mais difícil para ele, que acumula quatro vices em Paris. Mesmo quando bateu Nadal pela primeira vez no saibro francês, nas quartas de final de 2015, acabou derrotado por Stan Wawrinka na decisão. Seu primeiro título, em 2016, foi obtido sobre Andy Murray.

Neste domingo, ele até deu chances para Tsitsipas brilhar, como já havia feito quando saiu dois sets atrás do italiano Lorenzo Musetti, 19, nas oitavas de final, mas novamente se recuperou a tempo. Ele também foi o primeiro a conquistar um Slam após duas viradas desse tamanho na era profissional.

Tcheca Barbora Krejcikova venceu nos simples e nas duplas

Um dia após vencer o torneio de simples, a tcheca Barbora Krejcikova completou uma jornada histórica em Paris com o título nas duplas. A tenista de 25 anos e a compatriota Katerina Siniakova superaram a norte-americana Bethanie Mattek-Sands e a polonesa Iga Swiatek por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2) e faturaram o terceiro troféu de Slam da parceria - os outros dois foram obtidos em 2018, em Roland Garros e Wimbledon.

O resultado leva Krejcikova novamente ao posto de número de 1 do ranking de duplas, que ocupou por 12 semanas de outubro de 2018 a janeiro de 2019. Em simples, ela saltou da 33ª para a 15ª posição com a conquista inédita. A última dobradinha em simples e duplas de Roland Garros havia sido alcançada pela francesa Mary Pierce, em 2000.

TENISTAS COM MAIS TÍTULOS DE GRAND SLAM ENTRE OS HOMENS

1º Roger Federer 20

1º Rafael Nadal 20

3º Novak Djokovic 19

4º Pete Sampras 14

5º Roy Emerson 12

6º Rod Laver 11

6º Björn Borg 11

8º Bill Tilden 10

OS TÍTULOS DE NOVAK DJOKOVIC

Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021)

Roland Garros (2016, 2021)

Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019)

US Open (2011, 2015, 2018)