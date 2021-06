Cálculo matemático estima possíveis surtos de Covid durante Copa América

A Copa América desembarca no Brasil com 28 partidas e nove seleções estrangeiras, com até 65 pessoas em cada delegação. A América do Sul, diferentemente do restante do mundo, que vê disseminação do coronavírus desacelerar, passa por uma explosão de casos de Covid-19 e é há meses o epicentro da pandemia. O primeiro jogo será neste domingo, às 18h, em Brasília, com Brasil e Venezuela.

Baseado nisso, o médico epidemiologista, matemático e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Eduardo Massad, calcula os riscos do evento no Brasil. "O impacto sanitário direto do torneio é pequeno, mas pode deflagrar surtos de infecção entre os atletas participantes. Esses surtos podem vazar para a população geral, o que seria altamente indesejável neste momento. O grande risco, entretanto, deve-se à grande possibilidade de aglomerações, como já se observa em outros campeonatos por todo o país", afirma ele.

Massad fez um estudo que usa modelos matemáticos para calcular os riscos da realização do torneio no Brasil. Ele traça dois níveis de perigo, um para os diretamente envolvidos na competição, como os jogadores, e outro para a população brasileira.

Ele parte da probabilidade de indivíduos estarem com o coronavírus ativo, mesmo que assintomáticos, em cada um dos países que virão ao Brasil. Usando de exemplo a Argentina, que tem 44,9 milhões de pessoas para 2,1 milhões de infecções ativas atualmente, essa probabilidade é de 4,7%. A partir disso, ele calcula o número de infectados entre 100 viajantes (estimativa de delegação e jornalistas), o que, no caso dos argentinos, resultaria em 5 pessoas com o vírus.

Somando a projeção de cada uma das nove delegações que virão ao Brasil, Massad chega a 27 casos esperados no torneio. Esse número, multiplicado pela taxa de reprodutibilidade do vírus no Brasil, aponta para possíveis infecções decorrentes.

"No momento, o Brasil tem reprodutibilidade de 1,28. Portanto, poderíamos esperar 35 novos casos de infecção, sendo que cada uma dessas infecções produziriam outras 1,28 novas infecções, deflagrando-se um surto de proporções muito maiores", explica Massad. "São aproximações que servem de orientação para a estimativa da ordem de grandeza do risco sanitário", acrescenta.

O protocolo de testagem constante antes e durante o torneio pode diminuir o impacto de importação de casos para o Brasil, mas não anula os riscos de um surto causado por aqueles que estejam assintomáticos ou na janela virológica não detectável, afirma o médico.

Ele ainda alerta para um outro risco, o de exportação do vírus. Atualmente, o Brasil abriga diversas cepas do novo coronavírus, como as variantes de Manaus e Índia. Há, portanto, também a possibilidade de que tais mutações sejam levadas para outros países após o término do torneio.

No futebol profissional (séries A até D do Brasileiro e Copa do Brasil), teremos pelo menos 321 jogos de 13 de junho e 10 de julho, período de disputa da Copa América. A competição sul-americana adicionará 28 partidas a esse calendário, o que traz um risco adicional de infecções de quase 10%, segundo Massad.

Nesse cenário, ainda é preciso acrescentar mais um elemento: os deslocamentos entre os locais que vão receber as partidas, que segundo ele são um risco não desprezível de espalhamento da infecção.

André Pedrinelli, coordenador operacional da Copa América, afirmou que haverá 1.100 pessoas envolvidas no torneio, sendo 450 ligadas à Conmebol, distribuídas nas quatro sedes: Cuiabá, Rio de Janeiro, Brasília e Goiânia.

Na quarta (9), o Rio de Janeiro tinha 92% de ocupação de UTIs, Cuiabá 87%, Distrito Federal 87% e Goiânia 83%.

Na última segunda-feira (7), menos de uma semana antes de o torneio começar, o Ministério da Saúde revelou os protocolos sanitários da competição. Os jogadores deverão ser testados com RT-PCR a cada 48 horas e não poderão sair do hotel, exceto para ir aos treinos ou por questão de saúde.

As seleções poderão treinar em seus países e vir ao Brasil apenas para o jogo, retornando na sequência, se assim quiserem, como fará a equipe argentina.