Tite confirma lista para Copa América com uma novidade

O técnico Tite anunciou os jogadores do Brasil convocados para a Copa América. O grupo da seleção para a competição é muito parecido com o que já estava reunido para as partidas contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Houve mudanças apenas na defesa. Lucas Veríssimo, do Benfica, e Rodrigo Caio, do Flamengo, que estavam integrados ao elenco, não vão participar do torneio continental. Quem ganhou espaço foi Felipe, do Atlético de Madrid, que não havia sido chamado para os compromissos anteriores.

O grupo verde-amarelo terá 24 jogadores. Tite poderia chamar até 28, de acordo com o regulamento estabelecido pela Conmebol, mas ele considerou o número excessivo para uma competição de menos de um mês.

A manutenção de quase toda a delegação confirma que os atletas realmente se colocaram à disposição para jogar a Copa América. Houve uma ameaça de boicote após a transferência do torneio para o Brasil, de última hora, em meio a mais um momento agudo da pandemia de Covid-19, mas ela acabou quando Rogério Caboclo foi afastado da presidência da CBF.

Incomodados com a falta de diálogo com Caboclo, os atletas diminuíram o tom das queixas consideravelmente no momento em que o dirigente foi retirado de seu cargo - inicialmente por um mês, para que se investiguem denúncias de assédio sexual. Ao término da vitória sobre o Paraguai, na última terça (8), divulgaram um manifesto tímido.

Eles se disseram contra a Copa América, mas afirmaram que não disputá-la não era o plano. Assim, entrarão em campo no próximo domingo (13), às 18h, contra a Venezuela. A estreia será no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Emerson (Barcelona), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madri);

Zagueiros: Militão (Real Madrid), Felipe (Benfica), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea);

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (Lyon);

Atacantes: Everton Cebolinha (Benfica), Firmino (Liverpool), Gabigol (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton) e Vinicius Junior (Real Madrid).