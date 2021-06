Final em Baku pode ser indício sobre as corridas de qualificação, diz Ross Brawn

Principal alteração no formato das provas da Fórmula 1 para esta temporada, as corridas classificatórias para a definição do grid de largada estreiam já no GP da Inglaterra, no circuito de Silverstone, no dia 18 de julho. E se ainda restam dúvidas do quanto a mudança pode agregar na competitividade, para o diretor esportivo da categoria, Ross Brawn, a emoção das últimas voltas do GP do Azerbaijão, nas ruas de Baku, no último domingo, mostra que a novidade está no caminho certo.

A corrida não estava exatamente empolgante, até que uma forte batida do canadense Lance Stroll, da Aston Martin, na reta, vítima de um pneu estourado, trouxe o safety car à pista e as coisas começaram a ficar um pouco mais agitadas. Mais tarde, quase no fim da prova, foi o líder da prova, o holandês Max Verstappen, que acabou na parede também graças a um problema em um pneu de sua Red Bull. A bandeira vermelha subsequente e a largada parada faltando três voltas trouxeram a emoção de volta.

"Fiquei animado ao ouvir uma série de comentaristas dizer que precisamos de mais 10 voltas da ação que vimos nas últimas duas voltas do GP do Azerbaijão porque é um bom aquecimento para as corridas de qualificação", disse Brawn. "Essas corridas de qualificação serão mais longas, com cerca de 17 a 20 voltas, mas é bem possível que tenhamos as mesmas disputas emocionantes porque os pilotos não terão que se preocupar em economizar pneus", complementou o diretor britânico.

As corridas classificatórias foram propostas pela F-1 como uma forma de tornar os fins de semana mais atrativos como um todo. O resultado da prova vai definir as posições de largada para a corrida do domingo, computando o vencedor nas estatísticas das pole positions. Além do GP da Inglaterra, também estão previstas outras duas provas com esse formato em locais a serem definidos.

A novidade, porém, não quer tirar o destaque da corrida principal, no domingo. Por isso será realizada apenas em algumas etapas do calendário. Com trajeto de 100km e duração de 30 minutos, os três primeiros colocados na disputa receberão de três a um ponto, progressivamente. Além disso, as paradas não serão obrigatórias.