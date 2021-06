Maicon pode ser a novidade gremista diante do Brasiliense

AAlém dos retornos do técnico Tiago Nunes e dos jogadores Rafinha, Ferreirinha e Diego Souza, todos recuperados da Covid-19, o Grêmio pode ter o capitão Maicon entre os titulares diante do Brasiliense, nesta quinta-feira, às 15h30min, na Boca do Jacaré, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O meio-campista tricolor está à disposição e briga com Lucas Silva por um lugar no time, já que o titular da posição, Matheus Henrique, está a serviço da seleção brasileira olímpica.