Tricolor têm volta de Tiago Nunes, Rafinha, Ferreira e Diego Souza

A segunda-feira foi de retornos aos trabalhos no CT Luiz Carvalho. Recuperados da Covid-19, o técnico Tiago Nunes e os jogadores Rafinha, Ferreira e Diego Souza voltaram aos treinos. O treinador já comanda o time nesta quinta-feira, contra o Brasiliense, no Distrito Federal. A tendência é de que os atletas também fiquem à disposição para o duelo da volta pela terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Tricolor venceu o Jacaré por 2 a 0.

Pode ser que o Grêmio tenha força máxima contra o Brasiliense, até mesmo, para que os atletas que não vem atuando ganhem ritmo de jogo. Quem deve seguir na equipe é o jovem Jhonara Robert. Muito elogiado pela comissão técnica, o meia de 21 anos vem conquistando seu espaço, após ter sido emprestado para o Cruzeiro e para o Famalicão, de Portugal. No domingo, ele teve boa atuação e ainda marcou um gol na conquista da Recopa Gaúcha sobre o Santa Cruz.

Nesta segunda-feira, a principal novidade na atividade foi a presença do lateral-direito Leonardo Gomes. Ele participou de algumas partes da atividade e vem evoluindo no processo de recondicionamento físico. O jogador não atua desde setembro de 2019, quando precisou passar por duas cirurgias no joelho direito.