Em meio à crise na CBF, Brasil visita o Paraguai, em Assunção

Denúncia de assédio moral e sexual, afastamento de presidente da CBF, Rogério Caboclo, governantes opinando sobre Tite e os rumos da Copa América no Brasil. Em meio ao noticiário que cerca o futebol brasileiro, haverá bola rolando nesta terça-feira, às 21h30min. O Brasil vai até Assunção para encarar o Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, pela 8ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O Brasil, que vem de vitória por 2 a 0 sobre o Equador, lidera a disputa com 15 pontos (cinco vitórias em cinco partidas), seguido pela Argentina, que tem 11. Nesta segunda-feira, os atletas e a comissão técnica decidiram que irão jogar a Copa América, ainda que haja insatisfação do grupo com relação à maneira como a CBF assumiu o torneio após as desistências de Colômbia e Argentina, as sedes originais da competição.

A possibilidade de boicote chegou a ser ventilada quando Rogério Caboclo ainda era o presidente da entidade. O dirigente, entretanto, foi afastado do cargo por 30 dias após ser acusado de assédio sexual por uma funcionária da confederação.

Jogadores e comissão estudam a publicação de um manifesto contrário à realização da Copa América. Embora assumam que jogarão o torneio, querem deixar claro e tornar público o descontentamento com a disputa.

"Para nós, o vital é a nossa preparação, jogar bem. Eliminatórias já é um processo de Copa do Mundo, muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Para nós, nesse momento, isso não tem prioridade. Depois sim, reitero o que o Casemiro disse, há respeito e no nosso tempo vamos nos manifestar", afirmou Tite na coletiva desta segunda.

O técnico evitou falar sobre o afastamento de Caboclo da presidência da CBF. "Sabemos a dimensão que tem, a gravidade do caso, temos consciência disso. Agora existe um Comitê de Ética da CBF que toma as devidas providências. Não é da nossa alçada", disse o treinador.

Para o duelo desta noite, Tite deve promover algumas mudanças em relação ao time que bateu o Equador por 2 a 0. A equipe pode ter Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro (Renan Lódi); Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Gabigol (Gabriel Jesus), Neymar e Richarlison.

Já o Paraguai, do técnico Eduardo Berizzo, deve ir a campo com Silva; Rojas, Balbuena, Gustavo Gómez e Alderete; Giménez, Villasanti e Cardozo Lucena; Óscar Romero, Almirón e Ángel Romero.