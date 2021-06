Iniciativa oferece aulas de patinação gratuitas para estudantes da rede pública em Porto Alegre

Lançado em março deste ano, o programa sabi+ oferece cursos de qualificação gratuita para estudantes da rede pública de ensino do Rio Grande do Sul. Capitaneado pela diretoria da Sociedade dos Amigos do Balneário Ipanema (SABI), o projeto apresenta agora uma nova oportunidade para os jovens: o sabi+ patinação.

As aulas gratuitas serão ministradas todos os sábados, das 11h às 12h, na sede da SABI (Av. Guaíba, 1472, em Ipanema) pela professora Caroline Quaresma, proprietária da escola Dreams Skate Patinação. O objetivo, conforme os idealizadores do programa, é oportunizar aos estudantes contato com o esporte, que também ajuda no desenvolvimento da personalidade, na tomada de decisões, na criatividade, no equilíbrio, entre outras habilidades.

“Este é um esporte que ensina os praticantes a cair e levantar. Algo que na vida também é muito necessário, ainda mais para quem está trilhando sua trajetória profissional”, comenta Caroline.