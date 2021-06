Vice de futebol do Inter garante permanência de Ramírez no cargo

O trabalho de Miguel Ángel Ramírez no comando técnico do Inter vem sendo alvo de críticas por conta dos últimos resultados do clube e a goleada de 5 a 1 sofrida diante do Fortaleza, neste domingo (6), levantou ainda mais dúvidas quanto ao futuro do treinador espanhol no cargo.

Diante disso, o vice-presidente de futebol do Inter, João Patrício Herrmann, foi aos microfones garantir a permanência de Ramírez no time. “Nós confiamos no trabalho que tem sido feito. Não é pelo dia de hoje que realizaremos alterações. As alterações acontecerão internamente”, afirmou o dirigente colorado.

Apesar de assegurar a manutnação do treinador, Herrmann garantiu que mudanças internas serão feitas no clube. “O trabalho do Miguel tem ajustes a serem feitos e que serão feitos internamente. Não acredito que ele seja um treinador inflexível e as alterações com certeza serão feitas. Sentimos que esse modelo parou de evoluir, deu uma estancada e precisamos o mais rápido possível resolver esses problemas”. Ele ainda destacou uma reunião no vestiário entre jogadores e comissão técnica que estava acontecendo durante a entrevista.

Na derrota para o Fortaleza, Ramírez fez sete mudanças em relação ao time titular que entrou em campo na vitória de 1 a 0 sobre o Vitória pela terceira fase da Copa do Brasil. O objetivo foi claramente poupar os principais jogadores para o confronto da volta que acontece na próxima quinta-feira (10) no Beira-Rio.

Sobre a estratégia adotada pelo clube, o vice-presidente de Futebol entendeu que tenha acontecido erros internos. “Hoje jogamos com uma equipe muito nova que vinha jogando poucas vezes junta. Isso com certeza, de alguma forma, pode ter pesado nos atletas. Mas de forma alguma podemos deixar de lado a confiança que temos no elenco, no treinador e no trabalho desenvolvido”, ressaltou.

“É um projeto a médio e longo prazo, mas um clube como o Inter não pode deixar de apresentar resultados. Eles (resultados) estavam vindo, mas hoje realmente mostramos fraqueza na forma de jogar e na estratégia de jogo. Internamente, junto com o Miguel, vamos corrigir para que isso não aconteça mais. Assim como nós, os atletas também estão envergonhados. A resposta será dada em campo”, encerrou Herrmann.