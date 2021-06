Em Salvador, Inter busca reencontrar bom futebol diante do Vitória

O fim do momento conturbado na curta trajetória de Miguel Ángel Ramírez no Inter passa por uma boa atuação e a consequente afirmação das ideias de jogo do treinador espanhol. Nitidamente ameaçado no cargo e descontente com as críticas recebidas pela torcida e pela imprensa, o comandante tem pela frente, nesta quinta-feira, às 19h, o Vitória, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Para acalmar os ânimos e dar tranquilidade ao seu trabalho, Ramírez deve repetir boa parte da escalação que apenas empatou com o Sport, em casa, pelo Brasileirão. Sem contar com Rodrigo Dourado, afastado por três semanas devido uma lesão muscular, Lindoso será mantido entre os titulares. Questionado sobre o por que não dá uma chance ao jovem Johnny, o técnico afirma que ele não está pronto e não quer "atirar o atleta aos leões".

Ramírez também não contará com Guerrero e Palacios, que estão com suas seleções pela Eliminatória Sul-Americana. Com isso, o Inter pode ir a campo com Marcelo Lomba; Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Lindoso, Edenilson e Taison; Caio Vidal (Patrick), Yuri Alberto (Thiago Galhardo) e Mauricio. A novidade na delegação que embarca para a Bahia deve ser Boschilia, que não atua desde outubro do ano passado, após uma grave lesão no joelho.

O adversário colorado, que iniciou a disputa da Série B no último final de semana, tem um time pouco conhecido, exceto pelo zagueiro ex-Grêmio Wallace Reis. O Vitória deve ser escalado com Ronaldo; Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace Reis e Pedrinho; Gabriel Bispo, João Pedro e Soares; David, Samuel e Guilherme Santos.