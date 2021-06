Bolsonaro confirma realização de Copa América e anuncia quatro de cinco sedes

O presidente Jair Bolsonaro confirmou na tarde desta terça-feira (1) que o Brasil sediará a Copa América 2021. No evento de assinatura do contrato de transferência de tecnologia da vacina para Covid-19 entre a AstraZeneca e o governo federal, Bolsonaro anunciou que já recebeu anuência de quatro estados para receber os jogos: Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Goiás. Um quinto estado teria confirmado depois, e Bolsonaro não revelou qual.