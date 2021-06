Boschilia pode ser a novidade no grupo que viaja para o Nordeste

O Inter poderá ter o retorno de Boschilia para os próximos dois confrontos que o Inter terá no Nordeste do País. Ele segue treinando com os companheiros, aprimorando a parte e física e pode ficar à disposição do técnico Miguel Ángel Ramírez. Sem atuar desde outubro do ano passado, o meia passou por uma cirurgia após romper os ligamentos do joelho direito.

Boschilia pode ser a novidade no banco para esta quinta-feira, às 19h, quando o Colorado estreia na Copa do Brasil, diante o Vitória, no Barradão, em Salvador. Já no domingo, o desafio será o Fortaleza, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.

Os desfalques serão os estrangeiros Carlos Palacio e Paolo Guerrero. Eles estão servindo às seleções do Chile e Peru, respectivamente, pela Eliminatória Sul-Americana. Rodrigo Dourado também está fora em razão deuma lesão muscular na coxa esquerda e fica afastado por três semanas. Por outro lado, Patrick, que atuou alguns minutos no empate em 2 a 2 com o Sport, deve ganhar mais tempo em campo.