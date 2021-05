Grêmio tem quatro desfalques positivados com Covid-19 para a estreia no Brasileirão

O Grêmio terá a baixa de quatro jogadores titulares do time de Tiago Nunes. Nesta sexta-feira (28), o clube informou que o lateral-direito Rafinha e os atacantes Luiz Fernando, Ferreirinha e Diego Souza testaram positivo para Covid-19. Além dos atletas, o preparador de goleiros, Mauri Lima também está contaminado com o coronavírus. Os atletas e o profissional devem ficar afastados por pelo menos duas semanas.

Com as ausências, o treinador gremista não poderá contar com o quarteto para a. Outros profissionais que trabalham no CT Luiz Carvalho também estão contaminados, mas o clube não confirmou os nomes. O pequeno surto ocorreu após a conquista do Campeonato Gaúcho no último final de semana.