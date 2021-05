Embalado, Grêmio estreia no Brasileirão contra o Ceará, em Fortaleza

Neste domingo, às 16h, o Grêmio faz a sua estreia no Campeonato Brasileiro de 2021 ao enfrentar o Ceará, na Arena Castelão. O tricolor chega com a missão de quebrar o jejum de 24 anos sem levantar a taça de campeão.

Além disso, em oito partidas como visitante jogando contra os cearenses, o Grêmio venceu apenas uma. Ao todo, são 14 partidas disputadas entre os dois times na história da competição: o clube gaúcho venceu seis, o vozão cinco e houveram outros três empates.

O Grêmio não sabe o que é perder sob comando de Tiago Nunes, e chega para a disputa do campeonato com uma sequência invicta de nove partidas - 8 vitórias e 1 empate -, além do título estadual conquistado no último final de semana sobre o rival Inter.

A grande novidade para o elenco tricolor é o reforço de Douglas Costa, apresentado oficialmente na quarta-feira. Ainda não há uma previsão de estreia do atacante, mas ela deve acontecer em algum momento desse início de Campeonato Brasileiro.

Depois de nove partidas e muitos testes, Tiago Nunes parece ter encontrado o time titular ideal do Grêmio para a sequencia das competições, mas que ainda deve sofrer mudanças com a entrada de Douglas Costa. A grande dúvida no time fica por conta do veterano Maicon, que em determinados momentos da temporada, pode acabar dando lugar a Darlan e até mesmo a Jean Pyerre.

Há também a vontade da direção de se utilizar jogadores da base durante o ano. Atualmente o Grêmio disputa, além do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Com o andamento das competições, é natural que essa política seja colocada em prática em algumas das 38 rodadas do Brasileirão.

Com os titulares poupados na partida de quinta-feira contra o La Equidad-COL, pela última rodada do grupo H da Copa Sul-Americana, onde nem mesmo Tiago Nunes viajou, o Grêmio deve ir com força máxima para a 1ª rodada do Brasileirão. O provável time para enfrentar o Ceará tem: Brenno; Rafinha (Vanderson), Geromel, Kannemann (Ruan) e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Matheus Henrique e Maicon; Ferreira, Léo Pereira e Diego Souza.