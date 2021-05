Grêmio atrela ganhos de contratos na base a rendimento escolar e físico

O Grêmio adotou novo formato padrão de contratos para jogadores das categorias de base. O vínculo, agora, tem 30% mediante metas atingidas. A produtividade não está ligada ao desempenho em campo, mas à atuação fora das quatro linhas. Os atletas das equipes inferiores assinam compromissos com gatilho contratual voltado para as áreas de educação e saúde.

A medida começou a ser usada em 2019 e ganhou ainda mais peso diante das recentes reformas no CFT da base, na grande Porto Alegre.

A regra é simples. O jogador que mantiver frequência nas aulas, atualmente em formato virtual, for aprovado no ano letivo e apresentar percentual de gordura baixo ganha mais.

O clube definiu que o percentual de gordura corporal a ser atingido é 11% ou menos. Com isso, o jogador ativa um terço da cláusula de metas. O restante está ligado aos estudos.

O novo prédio de alojamento no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, tem sala de estudos para ajudar no controle da frequência e rendimento escolar. A acomodação pode receber até 120 atletas, que se revezam no uso das máquinas disponibilizadas pelo clube.

A inclusão da produtividade nos contratos faz parte dos pilares da nova metodologia da base do Grêmio, que passou por atualização em 2021 na esteira da inauguração das obras de reforma do CT. O plano é desenvolver autonomia nos atletas, dentro e fora de campo.

"A ideia principal é a gente começar a alinhar o processo na parte individual. Isso vai permitir com que a gente consiga promover os atletas mais cedo e, assim, vamos dar mais autonomia, e que seja possível chegar mais rápido ao objetivo. Estamos trabalhando mais o indivíduo", disse Francesco Barletta, coordenador geral da base do Grêmio.

Os jogadores, agora, não ficam mais restritos aos times de faixa etária. A ideia é possibilitar que atletas mais jovens sejam usados em equipes mais velhas. E que existam medidas diárias para fomentar o desenvolvimento.

"O clube tinha como plano de gestão investimento no CT de Eldorado do Sul. É um legado que vai além da estrutura física, mais integrada, mas também com esta nova metodologia", comentou Gustavo Schmitz, assessor da presidência do Grêmio e diretor da base.

O Grêmio volta a campo nesta quinta-feira (27), contra La Equidad (COL), na última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Dono da melhor campanha do torneio, o clube decidiu mandar o time sub-21 para o jogo fora de casa.

/Folhapress