O atacante Douglas Costa foi oficialmente apresentado pelo Grêmio no final da manhã desta quarta-feira (26), no CT Luiz Carvalho. O jogador retornou ao clube depois de 12 anos e assinou um contrato de duas temporadas. A apresentação também contou com as presenças do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, e do vice de Futebol, Marcos Herrmann.

“É uma sensação incrível passar 12 anos fora e voltar pra casa. Realmente eu sempre levei o Grêmio comigo. Estar de volta podendo buscar os meus objetivos é gratificante, especial. Pontuo como o desafio mais importante da minha vida, pois estou voltando para o clube que me criou que me deu tudo que tenho. Estou realizando mais um sonho na minha vida”, declarou o atacante de 30 anos, que vestirá a camisa 10 do tricolor.

A respeito do seu retorno aos gramados, o jogador disse que ainda não há um prazo para isso, e que sua reestreia com a camisa gremista deve acontecer quando todos estiverem confortáveis.

Douglas Costa também demonstrou interesse em voltar à seleção brasileira, por onde disputou a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Ele acredita que o Grêmio, assim como fez no passado ao projetá-lo ao futebol mundial, pode ajudá-lo a voltar a vestir a amarelinha. Aos 30 anos, ele já atuou 31 vezes pela seleção e marcou 3 gols. Sua última partida foi em novembro de 2018, num amistoso contra Camarões.

Abaixo, na íntegra, a entrevista coletiva de apresentação de Douglas Costa (início aos 1’30’’):