Douglas Costa realiza primeiro treino com o grupo gremista

A terça-feira (25) foi de visita a Arena, muita emoção e treino com os companheiros para Douglas Costa. O jogador, que será apresentado oficialmente na manhã desta quarta-feira, pisou no gramado da nova casa e falou da emoção de estar vestindo novamente o manto tricolor: "O Grêmio sempre foi a minha casa. Mas desde quando eu fui embora, a casa mudou. Eu não via a hora de pisar neste gramado. Torcedor, muito obrigado por todo o carinho. Eu estou voltando para casa para ser campeão", disse em vídeo revelado pela Grêmio TV.

Em outras partes do vídeo, Douglas Costa passa pelo vestiário, pelo acesso ao campo, se benze antes de pisar no gramado e leva às mãos ao rosto, se emocionando. Como não atua desde fevereiro, o meia-atacante deve levar um mês para se recondicionar. Neste final de semana, ele vai para o Rio de Janeiro, onde irá casar. Após uma semana, o jogador retorna ao para dar sequência aos trabalhos. A previsão de estreia deve ficar para o fim de junho ou início de julho.

Após receber a segunda-feira de folga, os jogadores campeões do Estado se reapresentaram nesta terça-feira. Foi a primeira atividade de Douglas Costa com os companheiros. Enquanto isso, o treinador do sub-21, Thiago Gomes, realizou a última atividade antes do embarque da delegação para o Equador, onde o Tricolor encerra a fase de grupos da Sul-Americana, diante do La Equidad, da Colômbia, nesta quinta-feira, às 21h30min.

No grupo, apenas 15 jogadores estão à disposição: os goleiros Gabriel Chapecó e Felipe; os zagueiros Heitor e Emanuel; os volantes Mateus Sarará, Jhonata Varela, Fernando Henrique e Victor Bobsin; os meias Bitello, Pedro Lucas e Rildo; e os atacantes Guilherme Azevedo, Elias, Vini Paulista e Thayllon.