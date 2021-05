Final da Champions terá público e Uefa exigirá vacinação e teste de Covid-19

A Uefa dará início às vendas dos ingressos para a final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (25). De acordo com as autoridades portuguesas, foi liberada a capacidade de 33% do Estádio do Dragão, em Portugal, o que equivale a 16.500 espectadores. Ao todo, serão destinados seis mil ingressos para cada clube e 1700 para o público em geral.

As entradas serão divididas em quatro categorias, com valores variando entre R$ 400,00 e R$ 3.900,00. Para entrar no evento, será necessário um teste negativo da Covid-19 e um comprovante de vacinação. A decisão da Champions League entre Chelsea e Manchester City acontecerá neste sábado (29), às 16h (de Brasília), em Portugal. Além da partida de futebol, os fãs terão shows de Selena Gomez, Marshmello e Khalid, na cerimônia de abertura.