Boschilia é a novidade no treino após a perda do título gaúcho

perda do Campeonato Gaúcho para o maior rival O Inter não tem muito tempo para lamentar a. Nesta quarta-feira, o time comandado por Miguel Ángel Ramírez já volta a campo pela Libertadores da América. O confronto com os bolivianos do Always Ready é o último da fase de grupos. Praticamente classificado às oitavas de final, uma vitória assegura a liderança do Grupo B ao Colorado.

A novidade no treino desta segunda-feira foi a presença de Boschilia. O meia-atacante trabalhou com os companheiros, mas ainda não ficará à disposição de Ramírez. Ele passou por uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado do joelho direito, em outubro do ano passado. Por outro lado, quem volta ao time é Taison, já que não pôde ser inscrito no Gauchão.

A ausência será Yuri Alberto. O atacante foi expulso contra o Olimpia após receber dois cartões amarelos. Víctor Cuesta e Maurício, ausências no Grenal 432, serão reavaliados diariamente para saber se terão condições de enfrentar os bolivianos pelo torneio. O meia sofreu um trauma na perna direita no jogo diante do Olimpia.