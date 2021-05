Tiago Nunes agradece confiança da direção e afirma que grupo brigará por mais títulos

conquista do Gauchão A invencibilidade desde que chegou ao Grêmio, com oito vitória e um empate em nove jogos, consolida um trabalho inicial que já tem um título. Atraz ainda mais tranquilidade para o técnico Tiago Nunes promover as mudanças necessárias e seguir implantando o seu estilo ao time tricolor. Extremamente feliz, as primeiras palavras do treinador foram de agradecimento à direção: ''Presidente, muito obrigado pela confiança e parabéns. Marcos (Hermann), obrigado pela confiança e parabéns.''

Tiago comentou também a sequência de conquistas e enfatizou a não substituição a Renato Portaluppi. “São pouquíssimas equipes no Brasil que têm um trabalho tão longevo como o Renato teve aqui no Grêmio. Em nenhum momento minha chegada foi tratada como substituição. O Renato é insubstituível”, destacou. Sobre a busca por mais títulos e a chegada de novas peças, o técnico crê que "o Grêmio, como grupo, tem potencial para disputar as competições que tem pela frente. O foco principal é dar muita atenção aos atletas que temos no dia a dia e saber que temos um grupo vencedor".

O técnico falou ainda sobre a última partida de Pepê com a camisa tricolor e lamentou que o atacante, que está indo para o Porto, de Portugal, poderia ter marcado um gol nos minutos finais. “O torcedor tricolor tem que tratar com muito o carinho o Pepê."