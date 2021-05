Ramírez lamenta perda do título do Inter e fala em conversa interna por reforços

perda do título gaúcho para o maior rival foi lamentada na coletiva pós-jogo pelo técnico do Inter, Miguel Ángel Ramírez. O espanhol falou do calendário apertado, mas garantiu que o Inter não perdeu o título pelo desgaste físico. Ramírez explicou a ausência de Víctor Cuesta na escalação deste domingo (23): “Ele jogou com infiltração no Paraguai, pois estava com dores. Não podia repetir isso contra o Grêmio. Não poderíamos perdê-lo por muitos meses. Não queria isso”, disse.

O treinador colorado falou sobre as carências do elenco e da chegada de novos reforços. “Firmei um contrato com o Inter, avaliei todo o plantel e disse o que precisamos aqui e aqui. E o clube está trabalhando nisso. Nós estamos trabalhando nisso", garantiu. Ramírez comentou também sobre a pressão por resultados e títulos: “Sei como se lida no Brasil e como a imprensa atua no Sul. Sei como eram os outros técnicos que vieram aqui. Coudet era líder do Brasileiro, classificado nas outras competições e levava críticas. Abel, com um começo irregular, também”, justificou.

Questionado sobre o desempenho da equipe em relação ao time que terminou com o vice-campeonato nacional, Ramírez foi enfático: "Não vou opinar sobre o Brasileirão do ano passado. É um contexto totalmente diferente. O modelo de jogo é totalmente distinto", encerrou. Demonstrando sua convicção ao estilo de jogo e as suas ideias, o treinador disse que “perdemos, como queríamos perder, sendo fiéis ao que queríamos. E não fazendo outra coisa que não treinamos".