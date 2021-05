Grenal 432: Decisão do Gauchão na Arena terá transmissão ao vivo em TV aberta

Grenal coloca em jogo a hegemonia tricolor nos últimos três anos, diante de uma busca colorada pela retomada do protagonismo estadual O Grenal 432, neste domingo (23), às 16h na Arena, decide o Gacuhão 2021. A partida de volta das finais entre Grêmio e Inter terá transmissão ao vivo em TV aberta, pela RBS. Mais do que definir o Campeão Gaúcho, quem vai levar a taça para o armário e uma faixa no peito, o

Como preservou os titulares da viagem para a Venezuela, pela Sul-Americana, o técnico Tiago Nunes terá todos titulares à disposição. A única dúvida na escalação está no meio-campo. Jean Pyerre pode ser a novidade. O camisa 10 briga por um lugar no time com o capitão Maicon. Uma provável escalação tricolor tem Brenno; Rafinha, Geromel, Ruan e Diogo Barbosa; Tiago Santos (Darlan), Matheus Henrique e Jean Pyerre (Maicon); Ferreira, Diego Souza e Léo Pereira.

Já do lado colorado, o técnico Miguel Ángel Ramírez precisou usar força máxima para vencer o Olimpia, no Paraguai, pela Libertadores. Devido ao desgaste físico, a probabilidade é de que o treinador faça algumas mudanças em relação ao time que atuou em Assunção. O Inter pode ir a campo com Marcelo Lomba; Rodinei (Saravia), Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Nonato; Caio Vidal, Thiago Galhardo e Yuri Alberto.

As finais do Estadual não contam com o gol qualificado. O Grêmio joga por qualquer empate ou nova vitória para chegar ao quarto título consecutivo. Já o Inter precisa vencer por, pelo menos, um gol de diferença para levar à decisão para os pênaltis. Para levantar a taça na casa do maior adversário, o Colorado tem que vencer com dois gols de vantagem.