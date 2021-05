Brasil perde duas vagas nas Olimpíadas de Tóquio após mudança na classificação da Fina

O Brasil perdeu duas das quatro vagas olímpicas garantidas na Copa do Mundo de Saltos Ornamentais (evento Pré-Olímpico) realizada no início deste mês em Tóquio, no Japão. Na semana passada, a Federação Internacional de Natação (Fina) comunicou a desclassificação dos atletas Isaac Souza (plataforma de 10m) e Luana Lira (trampolim de 3m), em notificação enviada à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Segundo a Confederação Olímpica do Brasil (COB), a Fina alterou as regras de classificação após a realização do Pré-Olímpico.

"A Fina deu uma nova interpretação à regra de classificação durante a Seletiva em Tóquio, informando que teve que fazer isso porque o número de atletas classificados pelo critério sempre utilizado estourou o máximo permitido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Agora estão querendo considerar classificados os finalistas. Antes eram os semifinalistas do pré-olímpico. O COB ainda aguarda comunicação oficial e o desenrolar das ações tomadas pela CBDA para se posicionar", afirmou o COB.

A saltadora Luana Lira foi a primeira a assegurar a vaga olímpica, no início do mês, ao chegar à semifinal da prova de trampolim de 3m, terminando em 18º lugar - os 18 primeiros colocados asseguravam a classificação a Tóquio. No mesmo dia, Isaac Souza também carimbou a vaga ao avançar à semifinal na plataforma de 10m, concluindo sua participação também na 18ª posição na classificação geral.

A CBDA afirmou que só irá se pronunciar sobre o assunto após esgotar todas as tentativas de enviar os atletas aos Jogos Olímpicos.