Ondas fracas paralisam etapa australiana do Mundial de surfe e brasileiros ficam na espera

A etapa de Rottnest Island, na Austrália, do Circuito Mundial de Surfe, foi de poucas emoções e muita expectativa nesta sexta-feira (21). Por falta de condições do mar, apenas três das oito baterias das oitavas de final foram disputadas. Todas com vitórias de surfistas australianos. Os cinco brasileiros ainda vivos na disputa - Gabriel Medina, Italo Ferreira, Adriano de Souza (Mineirinho), Miguel Pupo e Yago Dora - seguem em compasso de espera.