Com reservas, Grêmio encara o modesto Aragua pela Sul-Americana

Virtualmente classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Grêmio encara o Aragua, nesta quinta-feira (20), às 21h30min, pela 5ª rodada do Grupo H. Será uma boa oportunidade para o técnico Tiago Nunes observar alguns jovens. O duelo, no Estádio Olímpico de La UCV, em Caracas, é a chance de a garotada mostrar serviço.

O time, que contará com a experiência de Paulo Miranda e Cortez, terá ainda os reforços qualificados do meia Jean Pyerre e do atacante Pepê. O camisa 10 está recuperado de uma lesão muscular e vai a campo para ganhar ritmo de jogo. Pepê faz suas últimas partidas pelo Tricolor, já que em junho se apresenta ao Porto, seu novo clube.

A provável escalação gremista tem Adriel; Vanderson, Paulo Miranda, Rodrigues e Cortez; Fernando Henrique, Darlan, Guilherme Azevedo, Jean Pyerre e Pepê; Ricardinho. O Aragua, do técnico Enrique García, não tem mais chances de classificação e deve ir a campo para cumprir tabela com Yhonatan Yustiz; Yegues, Arquímedes Hernández, Andrés Hernández e Roger Manríque; Farreras, Arace, José Torres, Pedro Álvarez e Jonathan Duche; Juan García.