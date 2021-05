Onde assistir Aragua x Grêmio, pela Sul-Americana

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Grêmio chegou a Venezuela com um time totalmente reserva para enfrentar o Aragua, nesta quinta-feira (20), às 21h30min Virtualmente classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o, no Estádio Olímpico de La UCV, em Caracas. Os venezuelanos chegam na 5ª rodada do Grupo H sem nenhum ponto somado, quatro derrotas e tendo sofrido uma sonora goleada por 8 a 0, na Arena. A partida terá transmissão da Comenbol TV, canal por assinatura.

O técnico Tiago Nunes terá mais uma oportunidade de ver em campo jovens jogadores gremistas que buscam espaço entre os titulares. Além disso, a equipe deve ter os reforços qualificados do meia Jean Pyerre e do atacante Pepê. O Tricolor deve ir a campo com Adriel; Vanderson, Paulo Miranda, Rodrigues e Cortez; Fernando Henrique, Darlan, Guilherme Azevedo, Jean Pyerre e Pepê; Ricardinho.

O Aragua, do técnico Enrique García, não tem mais chances de classificação na Sul-Americana e ocupa a última colocação no campeonato nacional. Uma provável escalação da equipe venezuelana tem Yhonatan Yustiz; Yegues, Arquímedes Hernández, Andrés Hernández e Roger Manríque; Farreras, Arace, José Torres, Pedro Álvarez e Jonathan Duche; Juan García.

A arbitragem será paraguaia com Mario Diaz de Vivar, auxiliado por Rodney Aquino e Eduardo Britos.