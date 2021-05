Libertadores da América: Onde assistir Olimpia x Inter na televisão

Após a derrota de virada para o Deportivo Táchira, na Venezuela A partida na noite desta quinta-feira (20) é de recuperação para o Inter na Libertadores da América., o time de Miguel Ángel Ramírez pode encaminhar a classificação às oitavas de final em caso de vitória sobre o Olimpia, às 21h, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A partida válida pela 5ª rodada do Grupo B terá transmissão da Fox Sports, canal de tevê por assinatura.

a tendência é de que Ramírez promova mudanças na escalação em relação ao time que foi derrotado no Grenal 431 Dentro de campo,, no jogo de ida das finais do Gauchão. Alegando cansaço em virtude da sequência de partidas, o Colorado pode ter até cinco alterações. Uma possível formação tem Marcelo Lomba; Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Taison; Caio Vidal, Thiago Galhardo e Yuri Alberto.

Já o Olimpia passou de praticamente eliminado à postulante a uma vaga na próxima fase, depois de vencer o Always Ready, na altitude boliviana, na última rodada. Os paraguaios devem estar com o Inter engasgado após a goleada por 6 a 1 sofrida no Beira-Rio, há duas semanas. O técnico Sergio Orteman pode escalar a equipe com Gastón Olveira; Benítez, Alcaráz, Diego Polenta e Iván Torres; Ortiz; Alejandro Silva, Braian Ojeda, Rojas e Ramon Sosa; Recalde.

O trio de arbitragem é argentino, comandado por Nestor Pitana e auxiliado por Gabriel Chade e Ezequiel Brailovsky.