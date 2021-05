Autor do gol do Grêmio na vitória no Grenal 431, Ricardinho cumpre promessa ao pai

vitória gremista no clássico de domingo (16) O atacante Ricardinho saiu do banco de reservas para marcar o gol da, o primeiro da decisão do Campeonato Gaúcho de 2021. Após o apito final, o jovem jogador de 20 anos cruzou o gramado do Beira-Rio de joelhos, em homenagem ao pai e ao avô, vítimas da pandemia da Covid-19. "A promessa foi logo depois que meu pai faleceu, no velório. Falei que quando eu fizesse meu primeiro gol, iria atravessar o campo de joelhos e era uma coisa minha e dele. Independentemente onde fosse, teria que fazer", contou.

O gol marcado aos 42 minutos do segundo tempo era um sonho de Ricardinho. Ele sabia que um dia ia acontecer: "Fiquei muito emocionado, meu pai sempre soube que esse momento ia chegar. Queria muito que ele estivesse aqui", recordo. Na briga com Churín pela reserva imediata a Diego Souza, Ricardinho segue marcando gols em sua primeira temporada como profissional. Ao todo já são cinco gols em meio a um ano com tantas perdas marcantes.

Nesta quinta-feira (20), Ricardinho pode aparecer entre os titulares pela Sul-Americana. Com a vaga praticamente encaminhada às oitavas de final do torneio, a tendência é de que o técnico Tiago Nunes mande a campo um time alternativo, praticamente só com reservas diante do Aragua, na Venezuela. O foco da semana será o Grenal da volta, domingo (23), na Arena, valendo o título estadual.