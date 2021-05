Atlético-MG aceita oferta da Conmebol e delegação será vacinada no Paraguai

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O Atlético-MG anunciou que aceitou a oferta da Conmebol para vacinar a delegação que estará no Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño, nesta quarta-feira (19), pela 5ª rodada do grupo H da Copa da Libertadores da América.

O clube se beneficiou da legislação Paraguai que permite que empresas privadas, como a Conmebol, apliquem os imunizantes. No caso do Brasil, as doses teriam que ser repassadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A ação faz parte da iniciativa da entidade de vacinar jogadores, membros da comissão técnica e demais integrantes das delegações que participam de seus torneios internacionais, como Libertadores e Copa Sul-Americana. As vacinas foram doadas pela empresa farmacêutica chinesa Sinovac.

No início do mês, o Atlético-GO foi o primeiro clube brasileiro a ser vacinado contra a Covid-19. A imunização do clube também ocorreu no Paraguai. Outras três equipes colombianas já foram vacinadas no país sul-americano: Atlético Nacional, Santa Fé e La Equidad.

A nota oficial do clube:

“O Clube Atlético Mineiro informa que aceitou a oferta da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para vacinar a delegação que estará no Paraguai, nesta quarta-feira, (19), onde enfrentará o Cerro Porteño, pela Copa Libertadores da América.

O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, conversou com o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, sobre a importância da vacinação diante das recorrentes viagens na disputa de uma competição internacional como a Libertadores. Feldman não apenas anuiu, como estimulou a aceitação das vacinas por parte do Clube mineiro.

“As vacinas são exclusivamente destinadas aos clubes que disputam as competições da Conmebol”, afirma o presidente do Galo, Sérgio Coelho. “Não há motivo para não aproveitar esta oportunidade”.

O protocolo da vacinação foi alinhado pelo diretor médico do Atlético, dr. Rodrigo Lasmar, com o coordenador médico da CBF, dr. Jorge Pagura.”