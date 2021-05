Relembre as últimas cinco temporadas com Grenal na decisão do Gauchão

Apesar da dominância da dupla Grenal no Rio Grande do Sul, nas últimas 11 edições da competição, somente em cinco delas a taça de campeão foi disputada pelos dois clubes numa final. Durante esse tempo, o Inter levou a melhor em três, enquanto o tricolor venceu outras duas.

Muito se debate se um resultado positivo ou negativo na final do Campeonato Estadual já seria o suficiente para ligar o alerta nos clubes para o restante da temporada, principalmente se essa derrota for para o maior rival. Na realidade, nem sempre o campeão gaúcho segue disputando títulos no ano, assim como o perdedor pode acabar tendo um restante de ano melhor que o rival.

Relembre as últimas cinco temporadas que o Campeonato Gaúcho teve Grenal na decisão

2010 e a segunda Libertadores do Inter

Nesse ano, o Grêmio venceu o Inter por 2 a 1 no placar agregado e conquistou o seu 36º Campeonato Gaúcho na história. Ao abrir o 2 a 0 no jogo de ida com gols de Borges e Rodrigo, no Beira-Rio, o tricolor se deu ao luxo de perder no Olímpico por 1 a 0, resultado que não foi suficiente para uma disputa de pênaltis – o gol do Inter foi marcado pelo meia Giuliano, que quatro anos depois se tornou jogador do Grêmio.

Na ocasião, o técnico tricolor era Silas, que mais tarde naquela temporada deu lugar a Renato Portaluppi, em sua primeira passagem como treinador do Grêmio. Já o Inter era treinado pelo uruguaio Jorge Fossati. Ele também não permaneceu no cargo até o final do ano, sendo demitido pouco antes da disputa das semifinais da Libertadores.

O colorado vinha de dois títulos seguidos no estadual, além de estar vivendo os melhores anos da sua história. A conquista do Grêmio viria a ser uma das últimas taças levantadas pelo clube até então, que na época vivia uma seca de títulos parecida com a do Inter atualmente.

O Inter não se deixou abalar com a derrota para os rivais na final e mais tarde naquele ano conquistou o seu segundo título da Libertadores da América. O título estadual foi o único do Grêmio em 2010. O tricolor ainda ficou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro e chegou às semifinais da Copa do Brasil.

Mais tarde naquele ano, Inter conquistou seu segundo título da Libertadores. Foto: GABRIELA DI BELLA/ARQUIVO/JC

2011, o ano que deu fim à primeira passagem de Renato Portaluppi no Grêmio

A final do Campeonato Gaúcho de 2011 entre Grêmio e Inter tem tudo para ser uma das melhores disputadas nos últimos anos. Com o 3 a 2 do Grêmio no Beira-Rio, e o 3 a 2 do Inter no Olímpico, a taça daquele ano foi disputada nos pênaltis. Após 7 cobranças para cada lado, o Inter chegou ao seu 40º título ao vencer por 5 a 4.

Mais tarde, o colorado ainda conquistou a Recopa Sul-Americana, além de ter sido eliminado nas oitavas de final da Libertadores e terminado o Campeonato Brasileiro em 5º lugar. Já o Grêmio, passava por uma temporada ruim, que culminou na eliminação também nas oitavas de final da Libertadores e um amargo 12º lugar no Campeonato Brasileiro.

Durante o campeonato nacional, Renato Portaluppi acabou sendo substituído por Celso Roth, enquanto Paulo Roberto Falcão, técnico que comandou o Inter na conquista estadual, foi substituído por Dorival Júnior.

Em sua primeira passagem como técnico do Grêmio, Renato foi substituído por Celso Roth. Foto: Grêmio FBPA/Divulgação/JC

Em 2014, Inter mandava seus jogos em Caxias

No ano da Copa do Mundo realizada no Brasil, o Estádio Beira-Rio era uma das sedes e o Inter mandou os seus jogos, durante boa parte do ano, no Estádio Centenário, em Caxias.

A ausência do Beira-Rio não foi obstáculo para que o clube conquistasse seus objetivos nos primeiros meses do ano. Com as vitórias de 2 a 1 e 4 a 1 sobre o Grêmio, o colorado conquistou o Campeonato Gaúcho de 2014. Foi o quarto título estadual seguido do clube e o 43º na história.

O restante de 2014 não foi tão bom para nenhum dos times. O melhor resultado foi um terceiro lugar do Inter no Campeonato Brasileiro – o Grêmio acabou em sétimo.

Pouco depois da derrota na final do Gauchão, o Grêmio, sob comando do técnico Enderson Moreira, foi também eliminado para o San Lorenzo-ARG nas oitavas de final da Copa Libertadores. Na Copa do Brasil, houve ainda o episódio de racismo de torcedores do tricolor em cima do goleiro Aranha, do Santos, o que culminou na exclusão do clube da competição daquele ano. Antes disso, o Inter já havia sido eliminado para o Ceará na terceira fase.

Abel Braga comandou o colorado em todo o ano de 2014, enquanto o Grêmio teve Enderson Moreira e Luis Felipe Scolari na casamata. No final da temporada, apesar de classificar o Inter para a Libertadores do ano seguinte, Abel Braga não renovou com o clube e deu lugar ao uruguaio Diego Aguirre.

O ano do Grenal do 5 a 0

O ano de 2015 é lembrado pelo fatídico 5 a 0 do Grêmio sobre o Inter pelo Campeonato Brasileiro.

Até então, o Inter vivia momentos melhores que o rival. Foi campeão gaúcho daquele ano em cima do Grêmio, quando venceu por 2 a 1 com gols de Nilmar e Valdívia – o agora jogador do Grêmio, Giuliano, descontou para o tricolor. Além disso, chegou às semifinais da Copa Libertadores, quando foi eliminado pelo Tigres-MEX. Enquanto isso, o Grêmio concentrava suas forças no Campeonato Brasileiro.

A virada de chave daquela temporada foi o Grenal do 5 a 0, que aconteceu pouco depois da eliminação colorada na Libertadores e três dias após o anúncio da demissão de Aguirre, substituído por Argel Fucks. A goleada confirmou o melhor momento tricolor que, mais tarde, sob comando do técnico Roger Machado, terminou o Campeonato Brasileiro em 3º lugar, enquanto o Inter alcançou a 5ª posição, ficando de fora da Copa Libertadores do ano seguinte.

Grenal 407 aconteceu três dias após o anúncio da demissão do técnico colorado Diego Aguirre. Foto: LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/DIVULGAÇÃO/JC

2019 e o início da sequência de 11 Grenais sem vitória do Inter

Aqui os clubes viviam contexto completamente diferentes. Enquanto o Grêmio vivia ainda a boa fase consequente dos títulos da Copa do Brasil (2016), Libertadores (2017) e Recopa Sul-Americana (2018), o Inter passava por uma espécie de reconstrução, vindo de um 3º lugar no Campeonato Brasileiro de 2018, o primeiro após retornar à Série A.

Os grenais do Gauchão de 2019 marcavam os primeiros da sequência de 11 que o Inter ficou sem vencer até janeiro de 2021. Na final daquele ano, empate sem gols nas duas partidas e a decisão foi para os pênaltis. Camilo, Victor Cuesta e Nico López erraram para o Inter e o Grêmio venceu por 3 a 2 nas penalidades – Everton Cebolinha e Michel erraram para o tricolor. Foi o segundo título consecutivo do Grêmio no estadual e o 38º na história.

Conquista do Campeonato Gaúcho de 2019 foi a segunda consecutiva do Grêmio e a 38º na história. Foto: LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/DIVULGAÇÃO/JC

Mais tarde naquela temporada, ambos os clubes tiveram seus momentos de protagonismo no cenário nacional. O Inter chegou à final da Copa do Brasil, mas perdeu para o Athletico-PR do agora técnico do Grêmio, Tiago Nunes. Sob o comando de Odair Hellmann, o colorado ainda alcançou às quartas de final da Libertadores, perdendo para o Flamengo, que viria a ser campeão daquela edição. Com as eliminações e o 7º lugar no Campeonato Brasileiro daquele ano, o final de temporada do clube foi bastante turbulento, resultando na demissão de Odair Hellmann a 14 rodadas do fim do Brasileirão.

Apesar do 4º lugar no Campeonato Brasileiro, o final de temporada tricolor também terminou sob pressão. O clube alcançou as semifinais da Libertadores da América – a terceira seguida na época, mas o que poderia ser mais uma disputa de título, se tornou numa tragédia após a fatídica derrota por 5 a 0 para o Flamengo. Antes disso, ainda houve a eliminação nas semifinais da Copa do Brasil para o Athletico-PR nos pênaltis, pondo fim à possibilidade de um Grenal na final da competição.

Inter perdeu a final da Copa do Brasil para o Athletico-PR do atual técnico do Grêmio, Tiago Nunes. Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação/JC