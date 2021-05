Grenal 431: Primeira final do Gauchão terá transmissão em TV aberta

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O primeiro clássico que decidirá o campeão gaúcho de 2021 será disputado neste domingo (16), no estádio Beira-Rio, às 16h. Inter e Grêmio medirão forças em momentos distintos na temporada. Enquanto o Grêmio segue invicto sob o comando de Tiago Nunes e praticamente garantido nas oitavas de final da Sul-Americana, o Inter de Miguel Ángel Ramírez chega pressionado nas finais, após tropeços na Libertadores da América. O Grenal 431 começa terá transmissão ao vivo em tevê aberta, pela RBSTV.

As duas equipes têm dúvidas em suas escalações. No Inter, Ramírez pode ter mudanças em todos os setores. Na zaga, Lucas Ribeiro pode aparecer na vaga de Zé Gabriel. No meio-campo, a dúvida fica entre Praxedes ou Mauricio, que também é opção para o ataque. Na frente, Thiago Galhardo, Yuri Alberto, Carlos Palácios e o próprio Mauricio brigam por três vagas.

Do lado gremista, Tiago Nunes tinha o time praticamente definido. Entretanto, a lesão de Thiago Santos na vitória sobre o Lanús, pela Sul-Americana, pode tirar o volante de seu primeiro clássico. Para a sua vaga, Lucas Silva é alternativa. Maicon corre por fora.

Possíveis escalações do clássico Grenal 431

Inter - Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel (Lucas Ribeiro), Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson e Mauricio (Praxedes); Palacios, Thiago Galhardo e Yuri Alberto (Mauricio).

Grêmio - Brenno; Rafinha, Geromel, Ruan e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Lucas Silva), Matheus Henrique e Darlan; Luiz Fernando, Diego Souza e Ferreira.

Árbitro - Anderson Daronco.