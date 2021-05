Atletas são vacinados contra Covid, e governo garante reposição de doses do SUS

A vacinação dos atletas olímpicos e paraolímpicos brasileiros que irão disputar os Jogos de Tóquio começou nesta sexta (14), em seis capitais do país. Além de Porto Alegre, os integrantes da delegação olímpica também poderão se vacinar em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza.

No Rio de Janeiro, as primeiras doses foram aplicadas pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na campeã mundial de maratonas aquáticas, Ana Marcela Cunha, e no remador paralímpico Michel Pessanha, em cerimônia no Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx), na Urca, Zona Sul da cidade.

As vacinas que vão imunizar cerca de 1.800 pessoas das delegações brasileiras são do SUS e serão repostas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). O cronograma de reposição não foi divulgado pelo Ministério da Saúde e nem pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Para cada dose aplicada, duas serão doadas ao Plano Nacional de Imunização. Ao todo serão 4.050 da Pfizer e 8.000 da Sinovac (Coronavac). Além de atletas, serão vacinadas comissões técnicas, jornalistas e demais profissionais credenciados.

A vacina aplicada nos atletas será a da Pfizer, cuja aceitação é maior nos países onde os atletas irão treinar e o intervalo entre as doses é menor, 21 dias. Diante da escassez de doses no Brasil, o ministro garantiu que a vacinação dos atletas não vai afetar a população.

"Não vai haver nenhum prejuízo para a população. Vamos passar o cronograma para mostrar que não haverá fura-fila", afirma Queiroga.

Vacinado nesta sexta, Marcus Vinicius D'Almeida, do tiro com arco, foi impedido de competir na Guatemala por não estar imunizado. Ele defendeu o sistema de doação de doses do COI.

"Agora vacinado, perco o medo de ficar doente e todo o trabalho ir abaixo. Senti segurança para meu trabalho. Se não fosse pelos atletas, não chegariam mais doses", conclui.

Segundo o COB, 200 atletas que estão no exterior ficaram de fora da lista de vacinação entregue ao governo. Alguns que vivem ou estão treinando em países com o ritmo de vacinação acelerada, como nos Estados Unidos, conseguiram se imunizar.

Em Tóquio, os atletas serão rastreados por um aplicativo e farão testes todos os dias. Os Jogos Olímpicos vão de 23 de julho a 8 de agosto, e o Paraolímpicos, de 24 de agosto a 5 de setembro.

Folhapress