Aliança Portugal-Espanha vê crescer favoritismo para sediar o Mundial de 2030

A candidatura conjunta de Portugal e Espanha para sediar a Copa do Mundo de 2030 ganhou, nesta quinta-feira (13), um trunfo de peso nos bastidores da Uefa: a oficialização do estádio do Dragão, no Porto, como palco da final da Liga dos Campeões de 2020/2021, entre Manchester City e Chelsea, no dia 29 de maio.

Inicialmente marcada para o estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, a decisão da maior competição de clubes da Europa mudou de destino por causa das restrições de viagens entre o Reino Unido e a Turquia. As delegações dos dois clubes e também os torcedores da Inglaterra seriam obrigados a cumprir quarentena de dez dias.

Entre movimentações políticas e esportivas, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), segundo a reportagem apurou, foi a grande responsável por garantir o recebimento do confronto entre os times comandados por Pep Guardiola e Thomas Tuchel, assim como já havia acontecido na temporada anterior. Na ocasião, o país também acolheu, desta vez em Lisboa, a final do mesmo torneio, que teve o Bayern de Munique como campeão com vitória por 1 a 0 sobre o PSG no estádio da Luz.

Com duas finais consecutivas da Liga dos Campeões em solo português, sendo a primeira delas alvo de elogios dos envolvidos pelo planejamento e pela organização, a FPF sabe que está bastante valorizada dentro da Uefa e, consequentemente, da Fifa. Se vê, então, como favorita para ganhar a concorrência para receber a Copa do Mundo de 2030, em parceria com a vizinha Espanha.

Neste momento, Reino Unido (Uefa), Marrocos (CAF) e a coligação sul-americana formada por Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile (Conmebol) são os adversários da candidatura ibérica. A escolha vai ser conhecida apenas em 2024.