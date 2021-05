Grêmio recebe o Lanús para manter campanha 100% na Sul-Americana

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Embalado pelos bons resultados recentes na temporada, o Grêmio recebe o Lanús nesta quinta-feira (13), às 19h15min, na Arena, com a missão de manter a campanha perfeita na Copa Sul-Americana e praticamente garantir a vaga nas oitavas de final da competição. O duelo, com transmissão exclusiva pelo canal Conmebol TV, opõe os dois melhores times do Grupo H.

goleada impiedosa por 8 a 0 sobre o lanterna Aragua O Grêmio quer manter os 100% de aproveitamento, ampliar sua vantagem na ponta da chave e encaminhar a vaga ao mata-mata. O Tricolor soma nove pontos e vêm de uma, modesto time da Venezuela. O Lanús é o vice-líder e, se vencer, igualará a pontuação do rival brasileiro.

No primeiro confronto diante do Lanús, há duas semanas, vitória por 2 a 1. Dessa maneira, a situação do Grêmio na Sul-Americana é confortável, mas, ao mesmo tempo, não permite vacilo, já que apenas o primeiro de cada chave se classifica às oitavas do torneio. Depois de fazer feio e ser eliminado na fase prévia da Libertadores, o Grêmio não quer sair precocemente na segunda competição mais importante da América do Sul.

vitória sobre o Caxias Até por isso, o técnico Tiago Nunes relacionou todos os jogadores que tem à disposição para a partida. A tendência é de que repita a escalação usada na, no último domingo (9), com Brenno; Vanderson, Geromel, Ruan e Cortez (Diogo Barbosa); Thiago Santos, Matheus Henrique, Darlan, Luiz Fernando, Ferreira e Diego Souza.

meia-atacante Douglas Costa pode ser anunciado pelo Grêmio nos próximos dias. E quem pode reforçar a equipe muito em breve é um velho conhecido do Grêmio. Sonho antigo do torcedor, o

O Lanús, treinado por Luis Zubeldia, deve repetir em Porto Alegre a escalação que venceu a Talleres pelo Campeonato Argentino no fim de semana e na qual aparecem, entre outros, o atacante Lautaro Acosta, ex-jogador do Boca Juniors e o zagueiro colombiano Alexis Pérez. Uma possível escalação Lautaro Morales; José Gómez, Nicolás Thaller, Alexis Pérez, Julián Aude; Pérez, Quignon, Esquivel e Orsini; Orozco e Lautaro Acosta.