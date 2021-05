CBF muda tabela e 3ª fase da Copa do Brasil começa em junho

A Diretoria de Competições da CBF divulgou mudanças na tabela da terceira fase da Copa do Brasil e isso faz com que o torneio volte a ser disputado somente em junho e não mais neste mês, como estava programado. Os duelos entre América-MG e Criciúma, que seriam nos próximos dias 20 e 27 e abririam esta etapa, mudaram para 2 e 9 de junho.

Os confrontos da dupla Grenal estão previstos para 2 e 3 de junho (ida) e 9 e 10 de junho (volta). Na quarta-feira (2), o Grêmio recebe o Brasiliense-DF, na Arena, às 16h30min. A volta está marcada para o dia 9, às 19h, no estádio Mané Garrincha. Já o Inter vai até a Bahia, na quinta-feira (3), onde enfrentará o Vitória, às 19h. A partida de volta acontece na outra quinta-feira (10), às 21h30min, no Estádio Beira-Rio.

De acordo com a CBF, a solicitação foi feita pela Diretoria de Competições para o ajuste de tabela, com a concordância da emissora de TV detentora dos direitos de transmissão, que é o Grupo Globo (Globo, SporTV e Première).

Assim, a terceira fase da Copa do Brasil, com 16 confrontos, será aberta em 1º de junho com a partida entre Vila Nova e Bahia, às 16h30min, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. No mesmo dia ainda jogam: Cianorte-PR x Santos, em Cianorte (PR); Fluminense x Red Bull Bragantino, no Rio de Janeiro; 4 de Julho-PI x São Paulo, em Teresina; e Boavista-RJ x Vasco, em Saquarema (RJ)

Os demais confrontos terão partidas de ida nos dias 2 e 3 de junho e os jogos de volta nos dias 8, 9 e 10 de junho, quando enfim serão conhecidos os 16 classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Estes duelos serão conhecidos em um sorteio.

Confira a tabela da 3ª fase da Copa do Brasil

JOGOS DE IDA

1º/06 (terça-feira)

16h30min - Vila Nova-GO x Bahia-BA

19h - Cianorte-PR x Santos-SP - Albino Turbay

19h - Fluminense-RJ x Red Bull Bragantino-SP

21h30min - 4 de Julho-PI x São Paulo-SP

21h30min - Boavista-RJ x Vasco-RJ

02/06 (quarta-feira)

16h30min - Grêmio x Brasiliense-DF

16h30min - Chapecoense x ABC-RN

19h - Fortaleza-CE x Ceará-CE

19h - Remo-PA x Atlético-MG

21h30min - América-MG x Criciúma

21h30min - Corinthians-SP x Atlético Goianiense-GO

21h30min - Coritiba-PR x Flamengo-RJ

03/06 (quinta-feira)

16h30min - Cruzeiro-MG x Juazeirense-BA

19h - Avaí-SC x Athletico-PR

19h - Vitória-BA x Inter

21h30min - CRB-AL x Palmeiras-SP

JOGOS DE VOLTA

08/06 (terça-feira)

16h30min - Santos-SP x Cianorte-PR

19h - Red Bull Bragantino-SP x Fluminense-RJ

19h - São Paulo-SP x 4 de Julho-PI

09/06 (quarta-feira)

16h30min - ABC-RN x Chapecoense

16h30min - Vasco-RJ x Boavista-RJ

19h - Bahia-BA x Vila Nova-GO

19h - Palmeiras-SP x CRB-AL

19h - Brasiliense-DF x Grêmio

21h30min - Criciúma-SC x América-MG

21h30min - Atlético Goianiense-GO x Corinthians-SP

21h30 - Flamengo-RJ x Coritiba-PR

10/06 (quinta-feira)

16h30min - Juazeirense-BA x Cruzeiro-MG

19h - Ceará-CE x Fortaleza-CE

19h - Athletico-PR x Avaí-SC

19h - Atlético-MG x Remo-PA

21h30min - Inter x Vitória-BA