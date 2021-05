Ramírez lamenta desgaste físico em maratona de jogos do Inter

classificação à final do Campeonato Gaúcho derrota de virada por 2 a 1 para o Deportivo Táchira, na Venezuela Em boa fase depois de goleadas pela Libertadores e, o Inter tropeçou na terça-feira (11) com a, pela quarta rodada da fase de grupos da competição continental. O técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez atribuiu o revés ao cansaço, que tem atrapalhado o time nas últimas semanas. A equipe segue sem ter uma sequência de três vitórias neste início de temporada.

De acordo com o espanhol, a equipe vem enfrentando uma maratona de jogos e teve uma longa viagem até a Venezuela, no domingo (9), chegando com menos de 48 horas ao local do jogo. "É um cansaço, uma sequência difícil. Não se pode treinar, tem que estar pronto e recuperar. Um campo pesado que exige muito e a equipe sentiu", avaliou.

Ramírez citou que o Inter teve as ações do jogo e abriu o placar com o pênalti convertido por Thiago Galhardo, podendo ter até marcado mais: "Em um campo que come a perna, pesado, fica mais nítido o cansaço. Estávamos dominando e acredito que até poderíamos fazer o segundo, mas não fizemos. Tivemos erros pontuais e foram nos empurrando", justificou.

Apesar do resultado negativo, o Inter soma seis pontos e segue em primeiro lugar no Grupo B. Na próxima rodada, o Colorado enfrenta o Olimpia, do Paraguai. A partida será disputada no próximo dia 20, uma quinta-feira, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Antes, nesta quinta-feira (13), os paraguaios visitam o Always Ready, na Bolívia.