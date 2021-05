Tiago Nunes intensifica treinos e dá sua cara ao Grêmio

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

saída de Renato Portaluppi Os treinos no CT Luiz Carvalho definitivamente mudaram desde ae a chegada de Tiago Nunes. Em pouco mais de um mês, com trabalhos intensos, movimentações táticas e muita orientação, o novo treinador tem dado uma cara nova ao dia a dia gremista. E para tentar confirmar a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana, Nunes deve repetir a escalação que vem mandando a campo e usar força máxima contra o Lanús, nesta quinta-feira (13), na Arena.

time que venceu o Caxias, no último domingo (9), pelo Gauchão, As únicas mudanças em relação aodevem ocorrer nas laterais. Na direita, Rafinha retorna na vaga de Vanderson e, na esquerda, Cortez reassume a titularidade, deixando Diego Barbosa no banco de reservas. Com isso, a provável formação tricolor tem Brenno; Rafinha, Geromel, Ruan e Bruno Cortez; Thiago Santos, Matheus Henrique, Darlan, Léo Pereira e Ferreira; Diego Souza.

Renato Portaluppi voltou a falar sobre o desligamento do clube, um mês depois Já o técnico. Sem esconder a mágoa e sem citar o nome, o eterno ídolo gremista deixou claro que não gostou da forma como o vice-presidente Claudio Oderich agiu após a eliminação tricolor na fase preliminar da Libertadores. Portaluppi foi o convidado do programa Bem, Amigos, no canal fechado SporTV.

"Muitas coisas foram faladas depois que o Grêmio foi eliminado na pré-Libertadores. Eu estava ainda me recuperando da Covid-19 e ouvi certas coisas de uma pessoa. Não vale a pena comentar, mas eu não gostei. Aí eu fui dormir. No dia seguinte, tocou o telefone. Era a minha esposa. E ela falou assim: arruma as malas e vem embora. Todo ciclo tem um início, meio e fim", disse.

E seguiu: "E aí me deu um estalo. Realmente, são quatro anos e sete meses e eu não vou ficar aqui escutando umas coisas de uma pessoa que não faz nada pelo clube, não entende nada e fala um monte de besteira. Aí minha ficha caiu. E mais ou menos a 1h da tarde o presidente me ligou. Eu falei: 'presidente, eu sei que vocês estavam em uma reunião, mas, independentemente da reunião, deixa eu falar uma coisa: já arrumei a minha mala'", contou antes de completar.