Com Mayra Aguiar, Brasil é convocado para o Mundial de Budapeste

A Confederação Brasileira de Judô convocou, nesta terça-feira (11), os judocas que representarão o Brasil no Mundial em Budapeste, na Hungria, entre 6 e 13 de junho. Na disputa, última etapa classificatória para os Jogos de Tóquio, a seleção terá sua força máxima, com atletas em todas as categorias de peso, e o retorno da medalhista olímpica Mayra Aguiar.