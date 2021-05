Tiago Nunes aguarda retornos de Kannemann e Jean Pyerre

primeiro Grenal que começa a decidir o campeão gaúcho de 2021 Mesmo que seja a semana do, o técnico Tiago Nunes deve mandar a campo o que tem de melhor para enfrentar o Lanús, na próxima quinta-feira (13), pela 4ª rodada do Grupo H da Sul-Americana. Em caso de vitória sobre os argentinos, o Tricolor praticamente encaminha a vaga às oitavas de final da competição continental. As incertezas para os dois jogos importantes da semana são o zagueiro Kannemann e os meias Jean Pyerre e Pinares.

O argentino vem sofrendo com dores no quadril e está tratando o problema para voltar a campo. Já o camisa 10 se recupera de uma lesão muscular. O meia chileno nem deve atuar com o novo comandante, uma vez que na próxima semana terá de se apresentar à seleção nacional para os jogos das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2022.

A notícia boa neste início de semana é a volta de Léo Chú aos treinos. Recuperado da Covid-19, ele testou negativo, foi reintegrado ao grupo e deve ficar à disposição para os próximos dois compromissos.