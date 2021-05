Paris Saint-Germain anuncia renovação de contrato do brasileiro Neymar até 2025

Chegou ao fim neste sábado (8) as especulações que Neymar deixaria o Paris Saint-Germain ao final da temporada. Em paz, clube e jogador prorrogaram o contrato até 2025 e aposta é que o brasileiro vai conseguir fazer o time conquistar a tão sonhada Liga dos Campeões após ficar no 'quase' nas duas últimas edições.

"Neymar 2025" foi o post do PSG anunciando um final feliz nas negociações pela renovação de contrato. Após o vice na Liga dos Campeões passada e a eliminação na semifinal há três dias, o clube tratou de mostrar que a culpa não foi do astro brasileiro, bastante criticado pela imprensa francesa, e negociou para evitar assédio dos gigantes da Europa no jogador.

O clube usou um vídeo com imagens de Neymar vibrando com a camisa do PSG e ainda o mostrou com uma camisa com o número 2025 às costas. Na França desde 2017, o brasileiro tinha vínculo até junho de 2022.

Aos 29 anos, Neymar terá mais três oportunidades para tentar fazer o sonho do PSG de conquistar a Europa se concretizar. A promessa do clube é de trazer reforços de peso para ajudá-lo nessa missão.

Com a assinatura da extensão do contrato, Neymar vai ganhar em torno de € 30 milhões (aproximadamente R$ 191 milhões) por temporada. Cada minuto de trabalho do brasileiro custará quase R$ 395,00.

Apesar da queda na Liga dos Campeões, o PSG ainda disputa dois títulos na atual temporada. Trava batalha com o Lille pelo Campeonato Francês e está na semifinal da Copa da França, na qual encara o Montpellier. A expectativa é na conquista das duas taças.

O brasileiro Neymar comemorou bastante a renovação. Se mostrando feliz no clube, o atacante disse que "é um orgulho" fazer parte do grupo.

Depois da queda do PSG na Liga dos Campeões, diante do Manchester City, havia uma especulação que o brasileiro pudesse pedir para deixar o clube. Ele já havia manifestado a ideia de ir para o Manchester City na temporada passada, mas acabou não atendido.

Agora, porém, era só juras de amor ao clube nos últimos dias. "É um grande prazer estender a aventura no Paris Saint-Germain", festejou Neymar após a assinatura do contrato. "Estou muito feliz em Paris. É um verdadeiro orgulho fazer parte deste grupo, trabalhar com estes jogadores, este grande treinador e fazer parte da história deste clube", falou.

Além de juras de amor, Neymar ficou bastante empolgado com o "projeto Liga dos Campeões", no qual há promessa da chegada de grandes reforços. "São essas coisas que me fazem acreditar ainda mais neste grande projeto. Aqui cresci como pessoa, como ser humano e também como jogador. Portanto, estou muito feliz por estendê-lo e espero ganhar muitos mais troféus aqui."

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, também comemorou o acordo com o brasileiro e não escondeu que o clube conta com o astro em seu ousado projeto para os próximos anos. A injeção de dinheiro para montar um time ainda mais forte, faz parte das metas futuras.

"O centro de gravidade do nosso ambicioso projeto de crescimento do PSG está no coração, no talento e no envolvimento total dos nossos jogadores", discursou Nasser Al-Khelaïfi. "Tenho orgulho de ver Neymar Jr reafirmar hoje seu compromisso de longo prazo, até 2025, dentro da família Paris Saint-Germain, cujos fãs ele continuará a encantar. Ficamos muito felizes em vê-lo continuar fazendo parte do nosso projeto e ao nosso lado por muitos anos."

Agência Estado