Grêmio segue invicto após saída de Renato e avança em mudanças no time

A goleada por 8 a 0 diante do Aragua é o resultado mais recente O Grêmio venceu seis dos sete jogos que disputou depois da saída de Renato Portaluppi.e, mesmo contra adversário extremamente frágil, indica avanço em mudanças no estilo de jogo e até na escalação.

Com quatro vitórias sob comando de Tiago Nunes, o time tem passado por testes no meio-campo e gerado chances e gols de maneira mais objetiva. A última partida da era Renato foi contra o Independiente Del Valle (EQU), pela fase preliminar da Copa Libertadores. De lá para cá, o Grêmio jogou seis vezes e ganhou todas.

Thiago Gomes, treinador do time de transição, comandou o Grêmio contra Caxias, Esportivo e La Equidad (COL). Tiago Nunes assumiu diante do Ypiranga-RS e também esteve à beira do gramado nos duelos com Lanús (ARG), Caxias e agora Aragua. Foram 20 gols marcados e seis gols sofridos nos seis jogos pós-Renato.

Em todos eles, o Grêmio demonstrou mais cuidados defensivos. Com Thiago Santos, ex-Palmeiras, o time ganhou reforço à frente da área. O volante foi contratado ainda na época de Renato Portaluppi, mas só estreou depois da saída do treinador.

Do meio-campo para frente, Jean Pyerre e Matheus Henrique inverteram funções. Maicon foi testado em pelo menos dois papéis, e Léo Pereira ganhou sequência como meia-atacante pela direita. Todos eles atendendo ao pedido de deixar o ataque mais vertical. Ou seja, trocando a posse de bola à frente da área adversária por tentativa de conclusão, nem que seja de longe.

"Todo treinador tem sua forma de trabalhar. O professor vem batendo muito na tecla de a gente se aproximar bem, fazer tripé pelo lado", disse o meia-atacante do Grêmio, Luiz Fernando.

O tripé pelo lado é, na verdade, uma triangulação a partir do jogador com a bola. Com opções de passe em curto espaço do gramado, o Grêmio consegue gerar superioridade numérica e desencaixe nas marcações. A orientação, no entanto, já havia sido pedida por Renato. Agora, volta dentro de um novo pacote de ideias.