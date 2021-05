Tiago Nunes faz sua estreia na Arena contra o Aragua pela Sul-Americana

Nesta quinta-feira (6), às 19h15min, o Grêmio recebe o Aragua-VEN pela 3ª rodada do grupo H da Copa Sul-Americana. O jogo desta noite marca a estreia de Tiago Nunes com o clube na Arena. Ele já comandou o time em três jogos fora de casa, estando invicto até então.

durante a partida de ida das semifinais do Gauchão contra o Caxias. Para o confronto diante dos venezuelanos, o tricolor não contará com Matheus Henrique, que sofreu entorse no tornozelo direito no último domingo (2)Seguem ainda sem jogar o zagueiro Kannemann, em recuperação de um desconforto no quadril, o meia chileno César Pinares, com lesão muscular, e o zagueiro Rodrigues, suspenso pela Conmebol por duas partidas. As novidades entre os relacionados são os garotos Fernando Henrique e Pedro Lucas, que devem ficar no banco de reservas.

Tiago Nunes segue fazendo observações no elenco tricolor e na partida desta quinta-feira não será diferente. Com isso, surgem dúvidas quanto ao time titular que entrará em campo.

Para a vaga de Matheus Henrique, Maicon e Darlan disputam a posição. Há também a chance de o lateral-esquerdo Diogo Barbosa fazer sua estreia sob comando de Tiago Nunes. No ataque, Diego Souza e Léo Pereira podem ganhar descanso. Nesse caso, Luiz Fernando e Diego Churín surgem como opções para assumirem as posições.

O provável time titular tem Brenno; Vanderson, Geromel (Paulo Miranda), Ruan e Cortez (Diogo Barbosa); Thiago Santos, Maicon (Darlan); Léo Pereira (Luiz Fernando), Jean Pyerre e Ferreira; Diego Souza (Diego Churín).

O Grêmio lidera o grupo H com 6 pontos, e uma vitória diante dos venezuelanos pode encaminhar a classificação à próxima fase da competição. Lembrando que somente o primeiro colocado de cada grupo avança. Também nesta quinta-feira, às 23h, acontece o outro duelo do grupo H entre La Equidad-COL e Lanús-ARG. Ambos estão empatados com 3 pontos.

Já o adversário do tricolor não somou nenhum ponto nas duas primeiras rodadas. O Aragua chega a Porto Alegre com uma sequência de quatro derrotas seguidas. O mal momento do clube reflete em sua posição no grupo H da Sul-Americana e no grupo B do Campeonato Venezuelano. Atualmente, ocupa a lanterna nas duas competições. Para o confronto, o Aragua terá o desfalque do meia Héctor Pérez, expulso na derrota de 2 a 1 para o La Equidad-COL, na 2ª rodada.