Grêmio renova o contrato com o goleiro Brenno até o fim de 2024

O Grêmio anunciou no fim da manhã desta quarta-feira (5) a renovação de contrato com o goleiro Brenno. Titular da equipe desde o início da temporada, o jogador de 22 anos renovou seu vínculo com o clube até o final de 2024.

O ato de assinatura realizado no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho foi acompanhado pelo vice de futebol Marcos Herrmann.

Natural de Sorocaba-SP, o goleiro, de grande destaque neste ano, ingressou no Grêmio em 2016, nas categorias de base, depois de ter sido destaque na Copa São Paulo de Futebol Junior, atuando pelo Desportivo Brasil, clube de Porto Feliz, interior paulista.

Brenno atuou no Grupo de Transição antes de ascender aos profissionais do clube. Sua estreia na equipe principal ocorreu no clássico Grenal 418 em 2019.

O jogador era o quarto goleiro tricolor até o fim da temporada passada, estando atrás de Vanderlei, Paulo Victor e Júlio Cesar. Com o início da atual temporada e a reconhecida deficiência nos goleiros que vinham jogando, o clube apostou no jovem que enfileirou grandes atuações, caindo nas graças da torcida e agarrando com as duas mãos a oportunidade.