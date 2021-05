Tiago Nunes faz os últimos ajustes para o confronto com o Aragua pela Sul-Americana

Nesta terça-feira (4), o técnico Tiago Nunes fez o penúltimo trabalho, acertando os últimos ajustes para o enfrentamento com os venezuelanos do Aragua, às 19h15min desta quinta-feira (6), na Arena, pela 3ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. É bem provável que o treinador siga repetindo o time que vem mandando a campo desde que assumiu o comando técnico.

A atividade se iniciou com os jogadores assistindo vídeos e um estudo tático do adversário organizado pela comissão técnica. Na sequência, os atletas foram a campo para um exercício de preparação comandado por Reverson Pimentel, fechando com o treino de Tiago Nunes definindo a orientação do time.

Na parte da manhã, o técnico fez uma visita surpresa ao centro de treinamento da base gremista, onde trabalhou com o time sub-15 em 2013. Nunes reencontrou antigos companheiros e conversou com os profissionais que comandam a base tricolor. A pouco mais de 10 dias na função, o novo treinador aos poucos vai conhecendo a estrutura e implantando o seu ritmo de trabalho.