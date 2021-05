GP de Mônaco terá público de 7.500 espectadores com teste negativo de Covid

O Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco, que será realizado no penúltimo domingo (23) de maio, poderá contar com 7.500 pessoas, equivalente a 40% da capacidade de público do circuito que recebe a corrida. Os espectadores deverão apresentar resultado negativo em teste de Covid-19 do tipo RT-PCR.

O governo local permitiu essa porcentagem de público na quinta-feira (20), no sábado (22) e no domingo (23) com a abertura de todas as arquibancadas para tentar evitar aglomerações. Na sexta (21), a capacidade máxima permitida será de 3 mil pessoas, sem cobrança de ingresso.

Esta é uma presença de público excepcional no atual contexto sanitário, em que, na França, os eventos esportivos a céu aberto poderão voltar a receber público em 19 de maio, mas com o limite de mil espectadores. Na segunda (3), Mônaco registrou oito novos casos de Covid-19.

Antes de Mônaco, os pilotos terão pela frente o GP da Espanha, no Circuito da Catalunha. A corrida acontece no próximo domingo (9), às 10h. Lewis Hamilton (Mercedes) lidera o campeonato com 69 pontos, estando a 8 de Max Verstappen (RBR).